В центре Москвы автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП

Пострадавших нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Утром в понедельник на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобилей представительского класса Aurus с правительственными номерами и Volvo. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиров в машинах не было. Кому принадлежит правительственная машина уточняется.