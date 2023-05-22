22 мая, 06:09

В центре Москвы автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП

Антон Вергун/ ТАСС, архив
© Антон Вергун/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Утром в понедельник на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобилей представительского класса Aurus с правительственными номерами и Volvo. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиров в машинах не было. Кому принадлежит правительственная машина уточняется. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация