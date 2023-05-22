В Югре за сутки ликвидировали 10 ландшафтных пожаров

Возгорания потушили на площади свыше 1,9 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 10 ландшафтных возгораний на площади свыше 1,9 тыс. га в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры в понедельник.

"На утро 22 мая в Югре действует два ландшафтных пожара на площади 165 га, один из них локализован на площади 85 га. Всего ликвидировано в текущем году - 81 пожар на площади 10 530 га", - отмечается на сайте департамента.

Также ведется тушение двух лесных пожаров на площади 54,1 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим.

По данным региональных властей, в Югре на утро 21 мая ликвидировали 71 ландшафтный пожар на площади 8 603 га.