В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Очаг залегал на глубине 80 км

ТАСС, 22 мая. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник на северо-востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от населенного пункта Ишкашим в Таджикистане с населением около 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Согласно информации телеканала Ariana News, толчки ощущались в Кабуле.