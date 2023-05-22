В отношении экс-кандидата в губернаторы Приморья возбудили второе уголовное дело

Андрею Ищенко вменяют, в частности, причинение имущественного ущерба

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о причинении имущественного ущерба в отношении гендиректора компании "Аврора-строй", бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Приморья.

"С февраля по апрель 2019 года генеральный директор ООО СК СЗ "Аврора-строй" заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверкой установлено, что помещения в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно технической документации, фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки", - сообщает прокуратура.

В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства. Уточняется, что дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба" возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Это второе уголовное дело, расследуемое в отношении Ищенко. В апреле 2022 года суд арестовал его по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на 105 млн рублей. Несмотря на то, что на счетах компании были необходимые средства, строительство дома не завершили, объект в эксплуатацию не сдали.

Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.