Суд в Омске смягчил приговор двум подросткам, убившим семью из трех человек

Среди погибших оказалась 10-летняя девочка-инвалид

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Омский областной суд смягчил приговор двум молодым людям, убившим в конце января 2022 года семью из трех человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Судебная коллегия изменила приговор, был исключен квалифицирующий признак "убийство группой лиц по предварительному сговору". Девушке снизили приговор на два месяца до шести лет четырех месяцев, молодому человеку - на один месяц - до шести лет шести месяцев", - сообщил собеседник агентства.

Павлоградский районный суд Омской области в марте признал подростков виновными в убийстве женщины, ее сожителя и 10-летней дочери-инвалида. Изначально 14-летняя дочь погибшей рассказывала, что в дом ворвался незнакомый мужчина и убил родителей. На повторных допросах подростки сознались в преступлении. Позднее стало известно, что девушка подговорила своего парня, которому на тот момент было 17 лет, совершить убийство родителей, которые были против их дружбы, и сестры-инвалида, о которой она не хотела заботиться.