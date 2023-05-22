В Свердловской области потушили 19 природных пожаров на площади 3,9 тыс. га

Возгорания ликвидировали в Сухом Логу, Алапаевске, а также Ржевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за 21 мая ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки потушили возгорания в Сухом Логу, Алапаевске, а также Ржевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах. Всего 21 мая в регионе действовало 35 природных пожаров, из них 12 - локализованы.

Ранее в нескольких муниципалитетах ввели режим ЧС из-за пожаров. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбудили 34 уголовных дела. А за пять рабочих дней на прошлой неделе возбудили 59 административных дел из-за нарушения порядка выжигания сухой травы.