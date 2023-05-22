Жителя Оренбургской области задержали за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины

По данным ФСБ, впоследствии подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД России задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России предотвращен террористический акт в Новотроицке. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России", - сообщили в ЦОС.

В последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, добавили в ЦОС.

Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в средствах связи обнаружили интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".