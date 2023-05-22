Полиция в Ленобласти закрыла два цеха по производству контрафактного алкоголя

В общей сложности изъяли около 5,5 тыс. л готовой контрафактной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники экономической полиции ликвидировали два подпольных производства алкоголя в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта", - говорится в сообщении.

Первое производство оперативники обнаружили в ангаре на Почтовой улице в городском поселке Федоровское. В нем находились почти 2 тыс. л готовой к реализации спиртосодержащей продукции в пластиковых канистрах, а также 600 л спиртосодержащей жидкости в трех пластиковых бочках. На месте полиция задержала пятерых мигрантов.

Второй цех располагался в двух смежных производственных помещениях на Ленинградской улице в деревне Ям-Ижора. Здесь полицейские изъяли около 3,5 тыс. л контрафактного алкоголя, большую часть которого уже разлили в стеклянные бутылки с этикетками известных производителей водки и подготовили к продаже. Кроме того, обнаружили большое количество федеральных специальных марок с признаками подделки.