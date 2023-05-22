Алексея Панина объявили в розыск

МВД возбудило уголовное дело в отношении актера за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Об этом говорится в базе ведомства.

"Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье не уточняется.

Следователи столичного управления СК в начале мая возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) за высказывания Панина, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Панин - российский актер театра и кино. Лауреат государственной премии РФ. Неоднократно имел проблемы с законом и попадал в разные инциденты. Так, в 2018 году суд запретил ему покидать пределы России и управлять автомобилем в связи с долгом по алиментам и штрафам, который составлял более 1,2 млн рублей. В конце того же года был привлечен к ответственности за курение в туалете самолета. Последние годы проживает в Испании.