В Липецке эвакуировали студентов и преподавателей вуза из-за угрозы минирования

В Липецком государственном техническом университете пояснили, что тревога не является учебной

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Студентов и преподавателей эвакуировали из зданий Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) из-за угрозы минирования, сообщается в понедельник в Telegram-канале вуза.

"Есть угроза минирования. Объявлена эвакуация из университета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тревога не является учебной, все студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза должны покинуть территорию университета.

На прошлой неделе в ЛГТУ также несколько раз объявлялась эвакуация из-за угрозы минирования.

ЛГТУ основан в 1956 году, в нем обучаются более 7,1 тыс. студентов, работают 390 штатных специалистов.