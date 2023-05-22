22 мая, 07:54

В РПЦ заявили, что попавший в ДТП в Москве Aurus не имеет отношения к патриарху

Также в Московской патриархии отметили, что патриарший автомобиль привез патриарха Кирилла на службу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Автомобиль с правительственными номерами, попавший в ДТП в центре Москвы, не имеет отношения к патриарху Кириллу. Об этом сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.

"Это не патриарший автомобиль. Патриарший сейчас привез Святейшего [патриарха] на службу", - сказал источник.

Ранее в понедельник в экстренных службах ТАСС сообщили, что автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пострадавших нет. 

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