В РПЦ заявили, что попавший в ДТП в Москве Aurus не имеет отношения к патриарху

Также в Московской патриархии отметили, что патриарший автомобиль привез патриарха Кирилла на службу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Автомобиль с правительственными номерами, попавший в ДТП в центре Москвы, не имеет отношения к патриарху Кириллу. Об этом сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.

"Это не патриарший автомобиль. Патриарший сейчас привез Святейшего [патриарха] на службу", - сказал источник.

Ранее в понедельник в экстренных службах ТАСС сообщили, что автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пострадавших нет.