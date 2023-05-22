На трассе под Волгоградом перевернулся автомобиль

Погибли три человека

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль Chery опрокинулся на трассе в Быковском районе Волгоградской области, погибли водитель и две пассажирки. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

"22 мая в 04:23 мск на 18 км подъездной автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград произошло опрокидывание автомашины Chery. В результате ДТП водитель автомашины и две женщины - 29-летние пассажирки, от полученных травм скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным регионального главка МВД, 36-летний водитель машины выехал на обочину попутного направления.