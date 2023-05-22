В Забайкалье прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

На утро 22 мая в регионе зарегистрировали три природных пожара

ТАСС, 22 мая. Чрезвычайную пожарную опасность объявили в нескольких районах Забайкальского края. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"23-25 мая в Ононском, Шилкинском, Нерчинском, Читинском и Тунгокоченском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным Забайкальской гидрометеослужбы, на территории указанных районов ожидается сухая погода, воздух прогреется до +25 градусов, местами ожидается ветер с порывами до 20 м/c.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на утро 22 мая в регионе зарегистрировано три пожара на землях лесного фонда, огнем пройдено более 1,5 тыс. га.

На территории Забайкалья действует особый противопожарный режим. Проведение любых работ с применением открытого огня запрещено, как и въезд в лес. В конце апреля 2023 года в Забайкалье начались масштабные пожары. 25 апреля возгорание на мебельном комбинате в селе Баляга привело к пожару в населенном пункте, 1 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре в Борзе, который со свалки перебросился на строения. В результате огонь уничтожил 10 домов, без крова остались более 40 человек.