22 мая, 07:50
Лесные пожары в России

В пяти городах Свердловской области выявили превышение нормы вредных веществ

По последним данным, в регионе зафиксировали 35 природных возгораний на общей площади 3,4 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ выявили в пяти городах Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"Управление Роспотребнадзора продолжает контроль качества атмосферного воздуха в связи с задымлением. Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" отбирают и исследуют пробы по 16 показателям. [В Екатеринбурге] выявлено превышение содержания в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 3,1 раза, взвешенных частиц РМ 10 - в 1,9 раза по среднесуточному нормативу", - говорится в сообщении с уточнением, что превышения также выявили в Березовском, Алапаевске, Реже и Верхней Пышме.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на сильный смог и запах гари, которые появились в прошедшие выходные. Роспотребнадзор рекомендовал жителям из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски.

По данным департамента информационной политики региона, 21 мая в регионе действовало 35 природных возгораний на общей площади 3,4 тыс. га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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