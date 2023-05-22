Под Ясиноватой в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Украинские военнослужащие ранее выпустили по поселку Каштановое шесть снарядов натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Житель поселка Каштановое под городом Ясиноватая погиб в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

"К сожалению, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) города Ясиноватая (поселок Каштановое) погиб мужчина 1942 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 10 утра выпустили по Каштановому шесть снарядов натовского калибра 155 мм с позиций в Орловке.