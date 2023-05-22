22 мая, 07:47,
обновлено 22 мая, 08:04
Военная операция на Украине

Под Ясиноватой в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Украинские военнослужащие ранее выпустили по поселку Каштановое шесть снарядов натовского калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Житель поселка Каштановое под городом Ясиноватая погиб в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"К сожалению, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) города Ясиноватая (поселок Каштановое) погиб мужчина 1942 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 10 утра выпустили по Каштановому шесть снарядов натовского калибра 155 мм с позиций в Орловке. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация