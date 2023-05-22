В Амгинском районе Якутии вода ушла с подтопленных территорий

По данным регионального правительства, ситуация на реке Амге оценивается как стабильная

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Вода ушла с подтопленных территорий в Амгинском районе Якутии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

В Амгинском районе Якутии из-за подъема воды на реке 20 мая объявили режим ЧС. "Ситуация на реке Амге стабильная. Мы наблюдаем умеренный спад воды. В Амгинском районе подтопленных объектов нет. Вода заходила в 82 дворовые территории, в том числе в селе Амга - 44, Чыпчылган - 33, Мяндиги - 5", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя регионального государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрия Лепчикова.

На реке Лене у села Арбын (известно также как Сыгыннах) Намского района, где объявляли режим чрезвычайной ситуации, уровни идут на спад, вода стоит в 31 дворовой территории. "На реке Колыме нижняя кромка ледохода находится ниже Среднеколымска. Уровни отмечаются ниже критических. На реке Березовке у села Березовка незначительное превышение критических уровней, вода зашла в две дворовые территории. Оперативные группы взрывников и спасателей, два воздушных судна МЧС готовы к реагированию", - добавили в правительстве.