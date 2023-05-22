В Тюменской области зафиксировали природные пожары на площади более 1,1 тыс. га

По данным регионального правительства, угрозы населенным пунктам нет

ТАСС, 22 мая. Лесные и ландшафтные пожары действуют в Тюменской области на площади свыше 1,1 тыс. га. За последние сутки ликвидировали 20 пожаров на площади более 300 га, сообщили в информационном центре правительства региона в понедельник.

"По данным на утро 22 мая на территории региона действуют девять лесных пожаров на площади 100,3 га, из них пять локализованы на площади 68,8 га. За истекшие сутки, 21 мая, зафиксированы шесть новых лесных пожаров, ликвидированы четыре лесных пожара на площади 223,5 га. По состоянию на 9:00 в Тюменской области действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1 074 га, из них в стадии локализации три пожара на площади 904 га. За сутки ликвидированы 16 ландшафтных пожаров на площади 110 га", - говорится в сообщении.

Всего в тушении задействовали 827 человек, 156 единиц техники, пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами, инженерную технику военного училища ТВВИКУ, пожарный поезд. Непосредственной угрозы населенным пунктам на территории региона нет.

В Тюменской области действует режим ЧС, запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.