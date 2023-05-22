Суд отправил на новое рассмотрение дело иркутянина, угрожавшего сбросить сына с балкона

В декабре 2022 года его приговорили к 1,5 года ограничения свободы

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Иркутский областной суд по апелляционной жалобе прокуратуры отменил приговор в отношении жителя Иркутска, который летом 2021 года угрожал сбросить с балкона 14 этажа своего трехлетнего сына, сообщили в понедельник ТАСС в областном суде.

"Иркутский областной суд отменил приговор суда первой инстанции. Дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска на новое рассмотрение. И в отношении [иркутянина] избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

В июле 2021 года на улице Советской в Иркутске мужчина с трехлетним сыном вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14 этаже дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза. Мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. Переговоры с участием матери ребенка и психолога МЧС продолжались более трех часов, затем мужчину задержали. В полиции он пояснил, что причиной его поведения стал конфликт с супругой. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Приготовление к убийству малолетнего ребенка".

В декабре 2022 года иркутянина приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в незаконном лишении свободы человека, причинении легкого вреда здоровью и невиновным - в угрозе убийством, покушении на убийство малолетнего. Сторона обвинения подала апелляцию на приговор.