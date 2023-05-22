После матча ЦСКА - "Спартак" в Москве 10 человек доставили в полицию за драку

Пострадавших нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. После матча ЦСКА - "Спартак" 10 человек доставлены в отдел полиции за драку в кафе в центре Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в кафе в центре Москвы после футбольного матча ЦСКА - "Спартак". Между мужчинами произошло разногласие, которое переросло в драку. В отдел полиции за нарушение общественного порядка доставлены 10 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной конфликта могли стать разногласия во мнениях по поводу игры футбольных команд.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что информация о нарушении общественного порядка в кафе на улице Сергия Радонежского поступила в воскресенье в 18:30. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между гражданами произошел бытовой конфликт. Все участники были установлены и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказали в главке.

В ГУ МВД подтвердили, что в результате инцидента за медицинской помощью никто не обращался.

Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1 в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги.