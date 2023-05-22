Обвинение запросило 3,5 года колонии полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерове

Фигурантами уголовного дела проходят пять человек, которых обвиняют в халатности

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Обвинение запросило приговорить пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3,5 года колонии по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Их обвиняют в халатности, сообщили ТАСС в понедельник в объединенном пресс-центре судов области.

"Обвинение на прениях просит двум полицейским, не приехавшим на вызов, по 3,5 года колонии общего режима, трем диспетчерам, которые проигнорировали вызов, - от 2,5 до 3,5 года колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Всех пятерых обвиняют в халатности. Следующее заседание, на котором выступит защита и потерпевшие, назначили на 29 мая. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Фигурантами уголовного дела проходят пять человек: двое полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Их обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

В январе 2020 года в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования, так как в одной из квартир была драка и слышны женские крики о помощи. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но не отправили группу на проверку информации. По данным судебно-медицинской экспертизы, девушке причинили около 111 травм и телесных повреждений, которые наносили на протяжении 12 часов, в результате чего она умерла. Убийцей оказался ее бывший молодой человек, которого позднее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.