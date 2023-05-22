Жительницу Петербурга, сбившую четырех пешеходов, осудили на два года условно

Алину Скребцову также на 2,5 года лишили водительских прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Петродворцовый суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно жительницу, которая в мае 2022 года сбила у частного дома в поселке Стрельна четырех пешеходов, одна женщина погибла на месте. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры города.

"[Алина Скребцова] признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека". Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

ДТП случилось вечером 21 мая 2022 года у дома №49 по Волхонскому шоссе. Управляя автомобилем BMW Х1, при повороте направо со второстепенной дороги Скребцова на скорости 80 км/ч выехала с проезжей части на придомовую территорию, где сбила четырех пешеходов и въехала в три припаркованных автомобиля. Погибла женщина 1950 года рождения, остальных пострадавших - мужчин 1956 и 1966 года рождения, а также 18-летнего молодого человека - с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, свою вину Скребцова признала. В пользу потерпевших суд взыскал с нее в общей сложности 3,2 млн рублей.