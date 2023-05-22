22 мая, 08:40
Лесные пожары в России

В Томской области до 30 мая сохранится наивысший класс пожароопасности

С 15 мая на территории региона ввели особый противопожарный режим

ТОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Риск возникновения пожаров в Томской области с 23 по 30 мая будет чрезвычайно высоким. Об этом сообщается в понедельник на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"С 23 по 30 мая по области сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", - указано на сайте.

С 15 мая особый противопожарный режим начал действовать на территории всего региона. Нарушение требований пожарной безопасности во время этого режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее наивысший класс пожароопасности ожидался в регионе 6-10 мая и затем был продлен до 22 мая.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТомская область
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