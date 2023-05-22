В Нижнем Новгороде на четыре года колонии осудили мужчину, сбившего полицейского

Вред здоровью сотруднику правоохранительных органов оценили как тяжкий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима мужчину, который на автомобиле в Нижнем Новгороде сбил полицейского, находясь в состоянии опьянения за рулем, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 27 июля 2022 года пьяный мужчина ехал за рулем автомобиля. На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде его остановил сотрудник полиции и зафиксировал нахождение мужчины за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После этого водитель решил скрыться с места происшествия. Полицейский подошел к водительской двери и потребовал от мужчины прекратить движение и выйти из автомобиля.

В итоге подсудимый совершил наезд на сотрудника, протащив его по дороге около 25 м. Полицейского госпитализировали, его здоровью был причинен тяжкий вред.