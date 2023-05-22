Ранившего ножом четверых человек на юге Москвы мужчину задержали

По предварительным данным, в момент происшествия подозреваемый был пьян

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ножом ранил четверых человек на Липецкой улице на юге Москвы накануне, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"21 мая в полицию поступило сообщение о нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на Липецкой улице. Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадали четыре человека.

В ГУ МВД добавили, что по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в нападении и доставили в отдел полиции. Задержанному жителю Москвы 35 лет и, по предварительным данным, в момент происшествия он был пьян. "На месте происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на нож, который направлен на экспертизу", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 111 УК РФ.