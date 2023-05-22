Адвокат Чекалиных сообщил о полном погашении их долга по налогам

Задолженность составляла 311 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Блогер Валерия (Лерчек) Чекалина и ее супруг Артем Чекалин полностью погасили задолженность по налогам в размере 311 млн рублей, которая стала причиной возбуждения уголовного дела в их отношении. Об этом журналистам в понедельник рассказал ТАСС адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

"Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн рублей, которые были поводом для возбуждения уголовного дела. Соответственно, с 3 мая никаких неоплаченных налогов у Чекалиных нет", - сказал адвокат.

Он добавил, что поскольку погашение долга было основным требованием следствия, защита ждет положительной реакции СК на выплату долга. "Сегодня 22 мая, но пока следствие не предприняло никаких встречных шагов. Остальные блогеры, я уверен, тоже следят за нашим делом, и то, как оно будет развиваться, может повлиять на их решение об оплате аналогичных задолженностей", - подчеркнул адвокат.

Ранее Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере наложил обеспечительные меры на более чем 311 млн рублей, находящихся на банковских счетах Чекалиных. В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщали, что на банковские счета блогеров Чекалиных наложен арест, но не уточняли сумму арестованных денежных средств. В ведомстве тогда отметили, что обеспечительные меры на счета блогеров в пределах суммы недоимки связаны с тем, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба, который на тот момент был не погашен.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют также на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за III и IV кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.