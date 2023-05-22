В Томской области выделили дополнительно 70 млн рублей на охрану лесов от пожаров

Деньги, в частности, направят на зарплаты работникам авиационной и наземной служб пожарной лесоохраны

ТОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Дополнительные 70 млн рублей выделили в Томской области на зарплату в 2023 году работникам авиационной и наземной служб пожарной лесоохраны и обучение летчиков-наблюдателей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

"Недавно я ездил на базу авиационной охраны лесов и лесопожарную станцию. Там отличные работники и современная техника. Но без поддержки им никак. Принял решение направить на охрану лесов дополнительно 70 млн рублей. Наибольшая часть - на зарплаты: 25 млн - работникам Томской авиабазы, 21 млн - работникам Томсклесхоза", - написал Мазур.

Он добавил, что 6 млн рублей направят на обучение летчиков-наблюдателей. Они будут работать в Верхнекетском, Колпашевском и Томском районах. "Специалисты уже есть, обучим, и они приступят к работе. Таким образом, авиационная команда лесных пожарных будет укомплектована на 100%", - отметил губернатор.

Помимо этого, еще 18 млн рублей направят на отбор и оформление лесных участков, чтобы организовать новые лесосеки. Это позволит обеспечить жителей работой, лесоматериалами для строительства и дровами.

По данным пресс-службы обладминистрации, с начала года ликвидировали 31 лесной пожар на общей площади 334 га, все возгорания потушили в течение первых суток. В регионе нет действующих лесных пожаров.

Ранее глава департамента лесного хозяйства Артем Конев сообщал, что в регионе была нехватка кадров, в том числе из-за низких зарплат. Общая штатная численность авиационной и наземной службы в Томской области должна составлять 305 человек.