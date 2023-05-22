Суд рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову 27 июня

Решение Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляционные жалобы на пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском государственном университете, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-служба суда.

"Дата рассмотрения - 27 июня", - сказала собеседница агентства.

Ранее в суде ТАСС сообщили, что приговор Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник.

Бывший студент юридического факультета Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года расстрелял из ружья шестерых человек в университете, ранил более 20, более 35 получили различные телесные повреждения. При задержании был ранен сотрудником полиции в ногу. Бекмансурова признали инвалидом третьей группы из-за ампутации части левой ноги. Пермский краевой суд ранее приговорил его к пожизненному заключению.