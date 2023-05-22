В Красноярске присяжные признали экс-депутата виновным в организации убийства журналиста

По версии следствия, к преступлению Иса Хашиев привлек несовершеннолетнего

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Коллегия присяжных в Красноярском краевом суде признала виновным 43-летнего экс-депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона в понедельник.

"В Красноярском краевом суде коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве главного редактора минусинской местной газеты, совершенном в 2017 году. Фигурантами уголовного дела являются 43-летний организатор преступления (бывший депутат Минусинского районного совета депутатов), а также 23-летний исполнитель убийства, вовлеченный в совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле и мае 2017 года в Минусинске депутат Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Попкова. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, вызванные конфликтом между ними, связанным с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году. Хашиев привлек к совершению преступления Горюнова, которому предложил за денежное вознаграждение организовать убийство. Тот нанял Шестакова, передав ему пистолет с глушителем. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года. Также следователи считают, что Шестаков совместно с Горюновым в 2020 году в лесополосе на территории Минусинского района совершил убийство местного жителя, выстрелив в него несколько раз из переделанного под боевое оружие карабина. После этого убийства Горюнова и Шестакова задержали.

Присяжные признали Хашиева не заслужившим снисхождения, Шестакову по первому убийству возможно применить снисхождение, по второму убийству - нет. Приговор будет провозглашен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела были депутат Минусинского районного совета депутатов Иса Хашиев, Николай Горюнов и исполнитель Виктор Шестаков, на момент совершения убийства ему было 17 лет. Горюнов ранее заключил досудебное соглашение, его приговорили к 17 годам в колонии строгого режима, позднее приговор сократили на два месяца.