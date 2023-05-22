В Якутске возбудили дело о поджоге квартиры, в которой погибли четыре человека

По версии следствия, 64-летний хозяин жилплощади совершил поджег

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбудили в Якутске после произошедшего накануне пожара в многоквартирном доме, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК России по Якутии.

"Следователем по особо важным делам следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 22 мая 64-летний хозяин квартиры на почве личных неприязненных отношений с целью причинения смерти с использованием бензина поджег квартиру и скрылся. "В короткий промежуток времени потерпевшие скончались на месте происшествия. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление угарным газом", - сообщили в СК.

Подозреваемого задержали и доставили к следователю, с ним проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках предварительного расследования устанавливаются личности погибших, мотивы совершенного преступления и другие обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка по факту пожара, 16-квартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. При проведении проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле находится обеспечение жилищных прав лиц, пострадавших в результате пожара.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме по улице Пионерской, 33. Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что огнем было повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м, на месте пожара обнаружили четырех погибших.