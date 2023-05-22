Погорельцы села Баляга в Забайкалье получат древесину для возведения надворных построек

Для строительства подобрали земельные участки по 15 соток

ТАСС, 22 мая. Жители села Баляга в Забайкалье, пострадавшие от крупного пожара в апреле, получат древесину для возведения надворных построек. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве региона министр природных ресурсов региона Сергей Немков.

"Провели работу. Погорельцам в Баляге для строительства надворных построек будут доставлены материалы в размере 32 куб. м тремя арендаторами", - сообщил Немков.

Для размещения новых домов подобрали земельные участки по 15 соток. Планируется, что подрядчик зайдет на строительство 1 июня и закончит работы в сентябре. Пострадавшие уже получили первоначальную материальную помощь по 10 тыс. рублей и выплаты до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.

25 апреля возгорание на мебельном комбинате в селе Баляга привело к пожару в населенном пункте, пострадавшими признали 30 человек. 22 из них остались без жилья, еще у восьми человек повреждены хозяйственные постройки и имущество. Возбудили уголовно дело.

17 мая в селе побывал глава МЧС России Александр Куренков, он проверил ход ликвидации последствий крупного пожара. Он сообщил, что МЧС будет создавать временные передвижные пожарные посты для защиты населенных пунктов в Забайкальском крае.