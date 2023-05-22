22 мая, 09:40

В Краснодаре из-за повреждения на ЛЭП обесточило 13 улиц

Произошло повреждение на линии

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Повреждение на линии электропередачи произошло в Краснодаре, обесточены 13 улиц, сообщается в понедельник в Telegram-канале единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Без электроэнергии остались улицы: Компрессорная, Солнечная, Шоссейная, Центральная, Тополиная, Московская, Есенина, Агрохимическая, Мусорского, Адлерская, Суздальская, Чайковского, Шаляпина. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "РИП-412" и 23 трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Отключение произошло в Прикубанском округе Краснодара, аварийная бригада устраняет последствия. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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