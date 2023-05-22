СМИ: на военном предприятии в Сербии в результате взрыва пострадал один человек

Речь идет об инциденте в городе Валево, сообщила газета Blic

БЕЛГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Взрыв произошел на военном предприятии "Крушик" в сербском городе Валево, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщила газета Blic.

По данным газеты, на военном предприятии "Крушик" в сербском городе Валево (95 км от Белграда), произошел взрыв. Сообщается, что во время работы на прессе взорвался капсюль минно-взрывного устройства. Пострадавшую сотрудницу немедленно доставили в Центр неотложной помощи больницы Валево. По информации газеты, она получила легкие травмы.

По факту взрыва ведется расследование.

Предприятие "Крушик" в центральной Сербии занимается производством минометных мин, управляемых и неуправляемых ракет, авиабомб, снарядов и патронов, кумулятивных мин, ручных гранат, противотанковых мин. Фабрика также занимается ремонтом техники и продлением срока службы ракетных систем.