Экс-замглавы района на Алтае задержали по подозрению в убийстве девушки в 1989 году

Мужчину также проверяют на причастность к убийствам еще нескольких девушек в 1990-2000 годах

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Силовики задержали бывшего заместителя главы Калманского района Алтайского края по подозрению в убийстве девушки, совершенном в 1989 году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Его задержали по уголовному делу об убийстве девушки в 1989 году. Проверяется также его причастность к убийствам абитуриенток АлтГТУ", - сказал собеседник агентства.

В 1998-2000 годах в Алтайском крае были совершены убийства девяти девушек и двух женщин, некоторые из них были абитуриентками Алтайского государственного технического университета. Мотивы и личность барнаульского маньяка остались неизвестны. Осенью 2007 года расследование дела приостановили из-за смерти подозреваемого - Александра Анисимова. В марте 2023 года заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СК России по Алтайскому краю Роман Шаповал сообщил, что сейчас обвинения с Анисимова сняты.

По данным СМИ, имя подозреваемого Виталий Манишин. В администрации Манишин занимал должность председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. Как сообщили ТАСС в администрации, он покинул свой пост в марте 2023 года.