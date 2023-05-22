Руководители медцентра на Алтае получили условные сроки за хищение 100 млн рублей

Подсудимые с 2016 по 2022 год завышали стоимость услуг, предоставляемых медцентром "Добрый доктор"

БАРНАУЛ, 22 мая, /ТАСС/ Директор и заместитель главврача медцентра "Добрый доктор" получили условные сроки за мошенничество на сумму более 100 млн рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Суд приговорил директора к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей. Заместителя главного врача - к 3 годам 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 10 месяцев, со штрафом 500 тыс. рублей", - рассказала она.

Подсудимые с 2016 по 2022 год завышали стоимость услуг, предоставляемых медцентром "Добрый доктор". А также передавали в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края сведения о якобы более долгой медпомощи и госпитализации.

Суд постановил, что в результате таких махинаций на расчетные счета медцентра поступило больше 100 млн рублей. Сейчас всю эту сумму возместили в полном объеме.

Как сообщает СК по Алтайскому краю, в ходе следствия оба подсудимых признали свою вину. Следствие еще на стадии возбуждения уголовного дела арестовало имущество и расчетные счета подсудимых и самого медцентра на сумму более чем 350 млн рублей.

Годом ранее правоохранительные органы осудили главного врача медицинского центра. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Тогда обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.