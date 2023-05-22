22 мая, 09:29

При пожаре в общежитии в Гайане погибло не менее 20 детей

Еще семерых готовят к эвакуации в Джорджтаун для оказания медицинской помощи

ТАСС, 22 мая. Пожар произошел в ночь на понедельник в общежитии средней школы в гайанском городе Мадия, по меньшей мере 20 детей погибли. Об этом сообщает местное издание Demerara Waves со ссылкой на власти.

"В настоящее время число погибших составляет 20, еще несколько человек пострадали", - приводит издание выдержки из заявления управления общественной информации страны.

По данным властей, еще семь человек готовят к эвакуации в столицу Джорджтаун для оказания медицинской помощи. Причины произошедшего не приводятся. 

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Гайана
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