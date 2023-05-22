В отношении почетного жителя Находки возбудили дело о взятке и неуплате налогов

Самвела Аветисяна также привлекли к уголовной ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и почетного жителя Находкинского городского округа Самвела Аветисяна. Его подозревают в даче взятки и уклонении от уплаты налогов, сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления ведомства.

"Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Набо" и ООО "Массис" Самвела Аветисяна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов", и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки". По версии следствия, с 2017 по 2019 год фигурант совместно с сообщницей, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь фактическими руководителями ООО "Набо" и ООО "Массис", уклонились от уплаты налогов в сумме свыше 144 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

Кроме того, с мая по июль 2021 года, по версии следствия, предприниматель передал взятку через посредника для последующей передачи начальнику отдела технического контроля качества строительных материалов краевого управления автомобильных дорог, который в последующем изготовил акты лабораторных испытаний с недостоверными сведениями о плотности дорожного покрытия. Это позволило ООО "Массис" осуществить приемку-сдачу проведенных работ. К уголовной ответственности привлекли также взяткополучателя.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Аветисян имеет звание "Почетный строитель России". В 2020 году ему присвоили звание "Почетный житель Находкинского городского округа".