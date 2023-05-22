22 мая, 10:01

В крови капитана судна, столкнувшегося с сигнальной вышкой на Пхукете, нашли метамфетамин

В результате инцидента пострадали 35 человек, включая 21 россиянина

БАНГКОК, 22 мая. /ТАСС/. Метамфетамин обнаружен в крови капитана катера, столкнувшегося с сигнальной вышкой у таиландского острова Пхукет. Об этом в понедельник сообщило издание The Phuket Express.

По информации полиции, 29-летнего капитана туристического катера зовут Сатхит Мардчай. После инцидента, в результате которого пострадали 35 человек, включая 21 россиянина, был проведен стандартный анализ крови на алкоголь и наркотики. В анализах крови капитана не было обнаружено алкоголя, но был выявлен метамфетамин. Полиция продолжает расследование инцидента.

17 мая катер, возвращавшийся в порт Чалонг провинции Пхукет после прогулки, столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от берега. На борту находились 37 пассажиров, среди которых 21 гражданин РФ, 8 - Казахстана, 3 - Таиланда, по одному - Гонконга, Китая, Украины. Среди 37 человек только двое не пострадали. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна. 

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Таиланд
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