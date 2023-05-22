По данным следствия, жильцы продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. В Перми возбудили уголовное дело из-за халатности при расселении жильцов аварийного дома на улице Куйбышева. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не принимающих мер по расселению жильцов многоквартирного дома", - сообщили в СК.

По данным ведомства, дом №68 по улице Куйбышева в Перми признали аварийным и подлежащим расселению. Однако ответственными должностными лицами профильных ведомств не принято своевременных мер по обеспечению жителей дома жилыми помещениями, "пригодными для постоянного проживания и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам". "До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях", - говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что жители многоквартирного дома самостоятельно обратились в следственные органы через социальные сети. После проведения проверки возбудили уголовное дело. Назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, допрашиваются жильцы дома и люди, проживающие в нем по договору социального найма, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к нарушению прав граждан. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.