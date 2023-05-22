В Норильске после ДТП с микроавтобусом госпитализировали четырех человек

В больницу, в частности, доставили двоих детей

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Четырех человек, в том числе двоих детей, госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Норильске утром в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Четверо госпитализированы, в том числе двое детей. Состояние госпитализированных оценивают от средней [степени] тяжести до тяжелого. Врачи оказывают весь необходимый объем медицинских услуг", - сообщили в ведомстве.

Ранее полиция сообщила о том, что за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса, в том числе трое детей.

Микроавтобус Ford Transit двигался со стороны Норильска в сторону аэропорта. Из-за бокового порыва ветра водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору освещения. В момент дорожно-транспортного происшествия в микроавтобусе находились 10 пассажиров. По данным синоптиков, утром в Норильске было +2 градуса и ветер с порывами до 13 м/с.