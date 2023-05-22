В Вуктыле произошла утечка дизтоплива из емкости с попаданием в реку

Проводится проверка

СЫКТЫВКАР, 22 мая. /ТАСС/. Утечка дизельного топлива из емкости с последующим попаданием в реку произошла в Вуктыле Республики Коми, сообщило следственное управление СК России по региону в понедельник.

"21 мая на производственной территории предприятия в Вуктыле произошла утечка дизельного топлива из емкости с последующим попаданием в реку. Площадь загрязнения и объем разлитого топлива устанавливается. Утечка устранена, проводятся работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

По данному факту следственные органы СК России по региону проводят проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства произошедшего, дадут им правовую оценку.

Кроме того, прокуратура Вуктыла также организовала проверку, сообщило региональное ведомство. Проверяется деятельность местной ресурсоснабжающей организации. Разлив топлива произошел 21 мая на принадлежащем данной организации объекте, топливо попало в реку Подчерем, что подтвердилось при выезде работника прокуратуры на место.