Экс-главу ФМБА в Красноярске подозревают в мошенничестве с поставкой лекарств

Его арестовали

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Бывшего генерального директора ФМБА в Красноярске подозревают в мошенничестве в составе группы лиц при поставке лекарственных препаратов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В производстве второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное в отношении двух бывших должностных лиц ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства", представителя коммерческой организации и иных неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к совершенному преступлению бывшего генерального директора ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, бывший генеральный директор вместе с другими сотрудниками центра, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, частично подменял лекарственные средства. "Участники мошеннической схемы получили от поставщиков под видом препаратов необходимых для нужд пациентов ФМБА другие дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 млн рублей. Полученными медицинскими препаратами подозреваемые распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц", - сообщили в ведомстве.

Бывшего генерального директора задержали и заключили под стражу.