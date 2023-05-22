Романа Протасевича помиловали

Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta сообщил, что соответствующий указ подписал президент республики 16 мая

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич в понедельник сообщил, что был помилован.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - приводит его слова агентство БелТА.

Протасевич сообщил, что указ о его помиловании был подписан президентом Белоруссии 16 мая. "Президент еще 16 мая подписал соответствующий указ. Безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. Надеюсь, что дальше будет только лучше", - сказал он. Видеозапись его высказываний опубликована в Telegram-канале агентства "Минск-Новости".

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда суд постановил до вступления в силу приговора оставить Протасевича под домашним арестом.

Защита не стала обжаловать решение суда. 18 мая ТАСС в Минском областном суде сообщили, что приговор вступил в силу.

Также по результатам этого судебного процесса суд заочно приговорил представителей Nexta Степана Путило и Яна Рудика к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе с россиянкой Софьей Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды.