Осужденному за убийство после ссоры в родительском чате волгоградцу отменили приговор

Дело направили на новое рассмотрение

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Краснодаре отменил обвинительный приговор Арсену Мелконяну, которого ранее осудили в Волгограде за убийство после ссоры в родительском чате, а также двум другим фигурантам, и направил дело на рассмотрение в Волгоградский областной суд. Решение опубликовали на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

"Судебная коллегия определила: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года в отношении Мелконяна А. В., Смбатяна А. А. и Мелконян А. В. отменить, уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в Волгоградский областной суд с иным составом суда", - следует из текста решения кассационного суда.

В родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. На встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице. В марте 2022 года все трое получили реальные сроки.

В мае 2023 года Арсена Мелконяна задержали по новому уголовному делу, его подозревают в угрозах убийством, в том числе судье. По данным УФСИН России по Волгоградской области, в октябре 2022 года Арсен Мелконян отбывал наказание в колонии строгого режима и был перенаправлен в другой регион. При этом, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах, некоторое время назад Мелконян принимал участие в специальной военной операции на Украине, после чего вернулся домой и начал угрожать разным людям, в том числе своим родственникам и судье.