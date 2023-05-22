В Арамиле горевший многоквартирный дом планируют снести

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, жители получат выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Восстановление многоквартирного дома в Арамиле Свердловской области, в котором случился пожар, признали невозможным, здание снесут. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"[Губернатора Свердловской области] Евгений Куйвашев побывал на месте пожара на Ломоносова, 7 в Арамиле. Начальник ГУ МЧС про Свердловской области Виктор Теряев рассказал о том, как развивался пожар, и работе пожарных подразделений. Главе муниципалитета Марине Мишариной губернатор поручил незамедлительно организовать работы по сносу дома, чье восстановление признано невозможным", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, глава муниципалитета Марина Мишарина обратилась к властям региона с просьбой выделить средства для выплат семьям, потерявшим жилье. "Конечно, окажем всемерную поддержку и помощь: по единой материальной выплате и по выплате финансовой помощи пострадавшим. Все это будет выверено после того, как вы определите стоимость", - привели в департаменте слова Куйвашева.

Семьям, которые жили в доме по договорам соцнайма, предоставят квартиры на вторичном рынке. А собственники получат сертификаты на приобретение нового жилья, их пострадавшие должны получить в течение месяца, добавили в департаменте.

21 мая по улице Ломоносова произошло возгорание хозяйственных построек, из-за сильного ветра и плотной постройки огонь быстро распространился на многоквартирный жилой дом барачного типа. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, среди них 7 детей.