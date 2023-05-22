СБУ задержала блогера, участвовавшего в акциях у Киево-Печерской лавры в поддержку УПЦ

Ему предъявили обвинения в оправдании действий России на Украине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве блогера, который участвовал в акциях у Киево-Печерской лавры в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ему предъявлены обвинения в оправдании действий России на Украине.

В понедельник спецслужба разместила в своем Telegram-канале фотографии задержания блогера, имя которого не называется, его лицо на снимках скрыто. СБУ указала, что задержанным является 46-летний житель Киева.

По данным следствия, блогер размещал в своих социальных сетях материалы, в которых отрицал действия России и "дискредитировал военно-политическое руководство Украины". В СБУ указали, что задержанный также принимал участие в акциях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в спецслужбе.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - накалилась до предела в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

С 30 марта сторонники УПЦ начали ежедневно собираться возле обители. Они оставались там до наступления темноты и часами пели псалмы и читали молитвы. В то же время у стен монастыря собирались противники УПЦ, которые выкрикивали лозунги и оскорбления, стараясь заглушить религиозные песнопения. Некоторые вели себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликты.