Суд в Оренбурге арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Им стал 26-летний житель Новотроицка

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу жителю Новотроицка, подозреваемому в подготовке теракта. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной инстанции.

"Постановлением Ленинского районного суда города Оренбурга удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2023 года в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в понедельник в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что задержан житель Оренбургской области, готовивший по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе ФСБ.

В последующем мужчина планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в средствах связи обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами. Мужчина дал признательные показания.