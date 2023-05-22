Суд в Саратове утвердил приговор экс-прокурору по делу о мошенничестве

Андрея Пригарова приговорили к пяти годам колонии общего режима

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Саратовский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, осужденного на пять лет колонии общего режима за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"В части назначенного наказания суд оставил приговор первой инстанции без изменения", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 31 марта Кировский районный суд Саратова признал Пригарова виновным в мошенничестве и назначил ему пять лет колонии общего режима, а также оштрафовал на 200 тыс. рублей. Исполнение наказания отсрочили до апреля 2024 года - до достижения его ребенком 14-летнего возраста. При этом суд оправдал экс-прокурора по делу о получении крупной взятки. В середине апреля стороны защиты и обвинения подали апелляционные жалобы на приговор.

В 2013-2018 годах Пригаров занимал пост первого заместителя прокурора Саратова, а затем прокурора Кировского района Саратова. Дело о коррупции в отношении него следователи возбудили в конце 2020 года. После этого Пригарова уволили из органов прокуратуры.