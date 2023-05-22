Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Блогер на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд не явилась

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, все наложенные ранее судом первой инстанции запреты оставлены в силе. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Сама Блиновская на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд не явилась. Как стало известно в суде, она просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие. Из апелляционной жалобы адвоката блогера следует, что избранную меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской необходимо заменить на запрет определенных действий. "Никакого умысла покинуть пределы РФ у нее не было", - отметил в суде адвокат Никита Морозов. В свою очередь прокурор просил признать законным решение Пресненского суда, назвав его законным и обоснованным.