22 мая, 11:19,
обновлено 22 мая, 11:35

Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Следственный комитет РФ/ ТАСС
Елена Блиновская
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Блогер на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд не явилась

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, все наложенные ранее судом первой инстанции запреты оставлены в силе. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Сама Блиновская на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд не явилась. Как стало известно в суде, она просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие. Из апелляционной жалобы адвоката блогера следует, что избранную меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской необходимо заменить на запрет определенных действий. "Никакого умысла покинуть пределы РФ у нее не было", - отметил в суде адвокат Никита Морозов. В свою очередь прокурор просил признать законным решение Пресненского суда, назвав его законным и обоснованным. 

Теги:
Россия
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