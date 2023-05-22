22 мая, 11:44

Блиновская не пришла в суд на рассмотрение жалобы на ее домашний арест

Адвокат блогера Никита Морозов сообщил о просьбе рассмотреть жалобу в ее отсутствии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская не пришла в Мосгорсуд, где рассматривается жалоба на решение отправить ее под домашний арест по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

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"Блиновская просила рассмотреть жалобу в ее отсутствие", - заявил во время заседания ее адвокат Никита Морозов.

Пресненский суд Москвы ранее поместил Блиновскую под домашний арест по делу неуплате 918 млн рублей налогов и запретил ей пользоваться интернетом. Защита блогера подала апелляцию на это решение. 

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