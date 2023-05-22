Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде культурных ценностей

Срок содержания под стражей Александра Чернышова составит 1 месяц и 20 суток

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми арестовал правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу о контрабанде культурных ценностей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд назначил арест сроком на 1 месяц и 20 суток", - сказали в суде.

Ранее управление ФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (общество "Мемориал" признано в России иноагентом и ликвидировано по решению суда) Роберта Латыпова и председателя пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александра Чернышова по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей".

По данным пермского УФСБ, Латыпов и Чернышов, действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из России в Германию архивных документов "Мемориала". Согласно экспертной оценке, документы представляют культурную и историческую ценность, пояснили в УФСБ.

В рамках расследования уголовного дела в Перми на прошлой неделе также прошли обыски у пермских общественников и членов совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.